Report ACF: "Astori non disponibile contro il Chievo. Con la Juventus..."
Questo il comunicato ufficiale riguardo Astori
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2017 13:53
Questo il comunicato ufficiale diramato a Fiorentina sul proprio sito ufficiale (violachannel.tv) riguardo le condizioni di Astori:
"Davide Astori risulta non disponibile per la gara di domani a seguito di un trauma contusivo muscolare alla coscia destra, subìto in uno scontro di gioco durante l'allenamento di ieri."
Dunque salvo clamorose sorprese il difensore italiano salterà si la gara di domani al Franchi ma sarà disponibile contro la Juventus in arrivo Domenica.