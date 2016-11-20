Saponara vicino alla Fiorentina? Sarebbe un grande errore, il motivo arriva da Empoli…

Che Riccardo Saponara piaccia alla Fiorentina non è una novità: il giocatore e il suo entourage spesso si sono sentiti per definire il passaggio che poi, a Gennaio scorso non è avvenuto. Il motivo? Non solo la richiesta esosa, l’Empoli oltre alla Fiorentina aveva tante richieste per il ragazzo, e la società azzurra voleva monetizzare il più possibile.

Oggi prestazione incolore e i suoi problemi fisici si trascinano ormai da tempo. Vero che la Fiorentina sia ben coperta con Ilicic nel ruolo ma il reale motivo è un altro: pare che, il giocatore da circa 8 mesi accusi una pubalgia cronica che costringa il trequartista (come oggi) a giocare con delle infiltrazioni. Quindi attenzione Fiorentina: il granchio è dietro l’angolo…

Gabriele Caldieron