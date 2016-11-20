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Saponara vicino alla Fiorentina? Sarebbe un grande errore, il motivo arriva da Empoli…

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Saponara vicino alla Fiorentina? Sarebbe un grande errore, il motivo arriva da Empoli…

Gabriele Caldieron

21 Novembre · 00:15

Aggiornamento: 21 Novembre 2016 · 00:27

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CalciomercatoFiorentinalabaroviolaprimo pianoSaponara

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Che Riccardo Saponara piaccia alla Fiorentina non è una novità: il giocatore e il suo entourage spesso si sono sentiti per definire il passaggio che poi, a Gennaio scorso non è avvenuto. Il motivo? Non solo la richiesta esosa, l’Empoli oltre alla Fiorentina aveva tante richieste per il ragazzo, e la società azzurra voleva monetizzare il più possibile.
Oggi prestazione incolore e i suoi problemi fisici si trascinano ormai da tempo. Vero che la Fiorentina sia ben coperta con Ilicic nel ruolo ma il reale motivo è un altro: pare che, il giocatore da circa 8 mesi accusi una pubalgia cronica che costringa il trequartista (come oggi) a giocare con delle infiltrazioni. Quindi attenzione Fiorentina: il granchio è dietro l’angolo…

Gabriele Caldieron

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