Rinnovo Sousa, decisivo Dicembre? L'opzione per il rinnovo scade...

Per Sousa saranno decisive le partite di Dicembre per capire se vi sarà il prolungamento o meno...

Dovrebbe essere Dicembre il mese decisivo per il rinnovo contrattuale del tecnico lusitano Paulo Sousa, infatti, secondo quanto riportato da La Nazione, la società viola ha un'opzione per il rinnovo contrattuale che scade nel mese di Marzo.

E' evidente però, che l'intesa e la volontà di proseguio maturi in anticipo. Complice la scia dei risultati della squadra a Dicembre, s'intende. Dunque sono nove le partite per capire se la Fiorentina in questa stagione è "carne o pesce" e, prima di affrontare il calciomercato di Gennaio che, dovrà essere in ogni caso, di gran lunga differente da quello della scorsa stagione...