Pres. San Lorenzo: "Gonzalo? Ci abbiamo parlato, a Dicembre..."

Il difensore viola ha un anno ancora di contratto ma le sirene dal San Lorenzo per lui sono incessanti...

Il presidente del San Lorenzo, Matias Lammens è intervenuto a La Radio Del Domingo rispondendo ad una domanda su Gonzalo Rodriguez che, come ben noto, vuole chiudere la carriera nella squadra del cuore. Ecco le sue dichiarazioni che aprono ad un suo ritorno: “Abbiamo parlato con Gonzalo, però ha un contratto con la Fiorentina che lo lega ancora di un anno. Adesso vedremo se alcuni acquisti potranno aiutarci a lottare per i nostri obiettivi ma ne discuteremo sicuramente da Dicembre in poi, adesso è presto”.

Gonzalo come dichiarato in passato dovrà discutere presto il suo rinnovo contrattuale, seguiranno sviluppi, la Fiorentina per adesso si tiene stretta il suo capitano...