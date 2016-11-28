SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER INTER-FIORENTINA

22.57: finisce qui Inter batte Fiorentina 4-2, risultato bugiardo e Fiorentina che in 10 ha avuto un gran cuore… un saluto da Gabriele Caldieron.

91′: GOAL ICARDI! Chiesa viene messo giù al limite ma Damato fa proseguire, Perisic calcia, Tatarusanu respinge e Icardi spinge dentro… I moviolisti avranno il suo bel da farsi… 4-2.

90′: 4 minuti di recupero.

82′: giallo sia per Borja Valero che per Ansaldi.

81′: giallo per Badelj.

79′: JOAO MARIO CHE SPRECO! Da due passi spara in curva, che occasione…

77′: conclusione dal limite per Badelj, alto. Esce Candreva entra Eder.

75′: giallo per Felipe Melo, fallo su Chiesa.

74′: fuori Tello esordio per Perez.

70′: bordata di Chiesa, alto.

68′: esce Banega entra Felipe Melo.

65′: entra Chiesa al posto di Bernardeschi.

64′: reazione Inter, Candreva calcia, tiro deviato che esce di un soffio…

62′: ILICICCCCCC!!! Astori recupera benissimo palla contropiede condotto da Ilicic che fa tutto da solo e spara col sinistro, Handanovic non è perfetto ma la palla va dentro. 3-2!

60′: Ansaldi pesca Candreva che dal secondo palo spara, Tatarusanu respinge.

59′: Ilicic crossa benissimo per Kalinic che viene anticipato sulla linea da Miranda, risultato bugiardo.

58′: ALTRO DISASTRO DAMATO! Miranda colpisce al volto Ilicic ma lo ammonisce soltanto…

57′: PALO PERISIC! Banega serve Perisic defilato col sinistro e spara, Tatarusanu tocca sul palo.

55′: Icardi vanifica un ottimo contropiede locale con Joao Mario che lo aveva servito a centro area.

54′: ammonito Brozovic.

52′: Perisic mette al centro per Banega che da due passi tira addosso a Tatarusanu, che chance…

51′: botta di Ilicic dal limite col destro, Handanovic respinge ma né Kalinic né Bernardeschi sono pronti al tap-in.

50′: Astori impatta da calcio piazzato ma la conclusione termina alta.

22.08: cambi esce Kondogbia per Joao Mario e Milic per Tomovic. È iniziato il secondo tempo.

———SECONDO TEMPO——-

21.50: finisce il primo tempo, Inter 3 Fiorentina 1 e viola in 10, Paulo Sousa deve tirare fuori il coniglio dal cilindro…

46′: ROSSO PER GONZALO! Gonzalo si frappone tra Icardi e l’area di rigore, gomito largo ma l’intervento è da giallo. Damato in confusione.

44′: Brozovic si incunea in area ma Astori stavolta chiude bene.

40′: fallo plateale di Salcedo e giallo, partita elettrica per i falli non sanzionati in precedenza.

38′: guizzo di Bernardeschi con Kondogbia che lo stende al limite, giallo. Ilicic da buona posizione non riesce a scavalcare la barriera…

36′: NIKOLA KALINIC! 3-1! Lancio di Badelj col contagiri, Kalinic protegge bene la sfera su D’Ambrosio e deposita in rete, reazione viola (?).

34′: altro buon movimento di Kalinic servito da Bernardeschi con cross, Miranda libera.

32′: Ilicic batte benissimo un calcio di punizione dalla distanza ma Handanovic mette in angolo. Miranda poi interviene su Gonzalo e il penalty ci poteva stare.

30′: buona trama con Banega che serve D’Ambrosio il quale crossa al centro e Salcedo anticipa Icardi pronto abbattere a rete.

21′: Ilicic illumina Milic che dopo un buon controllo non riesce a scavalcare Handanovic che è bravissimo a chiudere.

18′: 3-0 ICARDI! Giocata eccelsa del capitano nerazzurra, mette a sedere Gonzalo, salta Astori e poi batte a rete. Che batosta…

15′: Badelj perde goffamente palla ma Astori è provvidenziale e chiude Icardi.

12′: OCCASIONE VIOLA: Bernardeschi ispira Borja Valero in percussione che salta il difensore ma Handanovic gli sbatte la porta in faccia.

9′: CANDREVA 2-0! Solito movimento, Perisic mette al centro da sx, Tatarusanu smanaccia male e per Candreva è tutto facile: tap-in semplice semplice…

8′: reazione viola; Bernardeschi calcia dal limite e Handanovic in tuffo respinge, Kalinic sbaglia il tap-in ma è tutto fermo. Offside.

4′: Candreva illuminato da Banega viene chiuso da Gonzalo ma era un’ottima occasione. Viola intorpiditi.

3′: GOAL INTER! BROZOVIC! Ansaldi dalla sinistra mette al centro, Borja Valero respinge male e Brozovic fredda Tatarusanu 1-0.

21.02: VIA! È iniziata Inter-Fiorentina, maglia bianca per i gigliati.

———–INIZIO GARA———-

20.36: modulo speculare per entrambi gli allenatori. Sousa preferisce Tello ad un centrocampo più folto con Vecino, la scelta pagherà?

20.23: amici di Labaroviola buonasera, un saluto da Gabriele Caldieron. Inter e Fiorentina arrivano con le “ossa rotte” dall’Europa League e si presentano ad una partita complicata per entrambe. Ecco le formazioni:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Miranda, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Gonzalo, Astori, Milic; Badelj, Borja; Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic.