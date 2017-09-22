Jacobelli: "Exploit Atalanta non casuale ma frutto di anni di lavoro"

Il noto opinionista ha presentato a Radio Bruno la sfida di domenica sera contro l'Atalanta. Grandi parole di elogio per il tecnico Gasperini ed il presidente Percassi.

Xavier Jacobelli è intervenuto al microfono di Radio Bruno ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni : "L’exploit dell’Atalanta è dovuto ai sette anni di gestione Percassi e ai 36 milioni investiti nel settore giovanile. Gli investimenti fatti negli anni passati stanno portando risultati sul campo, oltre che nelle casse dell’Atalanta."

Inoltre aggiunge :" La Dea ha una grandissima organizzazione di scouting sul territorio regionale e nazionale. C’è un circolo virtuoso positivo. Grande merito va a Gasperini che ha rinventato un ruolo ad Ilicic ed esaltato le caratteristiche di Petagna. Voglio sottolineare anche la crescita di Masiello che con la maturità e l’esperienza si sta dimostrando uno dei migliori difensori della Serie A."