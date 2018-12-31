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AUGURI DI BUON ANNO DA LABAROVIOLA.COM

Auguri di buon anno a tutti i nostri lettori ed ai tifosi viola! Un augurio a tutti, proprio a tutti e in particolare ai nostri lettori, cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, visto che Labarov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2019 00:08
AUGURI DI BUON ANNO DA LABAROVIOLA.COM -
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Buon Anno
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Auguri di buon anno a tutti i nostri lettori ed ai tifosi viola! Un augurio a tutti, proprio a tutti e in particolare ai nostri lettori, cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, visto che Labaroviola è in costante crescita grazie anche al vostro grande affetto. La squadra vi augura buon anno.

Redazione: Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron, Lorenzo Bigiotti, Paolo Lazzari, Matteo Fabiani, Andrea Bichi, Marco Collini, Edoardo Merlini, Gianmarco Biagioni.

Editorialisti: Stefano Borgi, Giorgio Micheletti, Leonardo Vonci, Sandro Bennucci

 

 

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