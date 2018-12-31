AUGURI DI BUON ANNO DA LABAROVIOLA.COM
Auguri di buon anno a tutti i nostri lettori ed ai tifosi viola! Un augurio a tutti, proprio a tutti e in particolare ai nostri lettori, cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, visto che Labarov...
Auguri di buon anno a tutti i nostri lettori ed ai tifosi viola! Un augurio a tutti, proprio a tutti e in particolare ai nostri lettori, cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, visto che Labaroviola è in costante crescita grazie anche al vostro grande affetto. La squadra vi augura buon anno.
Redazione: Flavio Ognissanti, Gabriele Caldieron, Lorenzo Bigiotti, Paolo Lazzari, Matteo Fabiani, Andrea Bichi, Marco Collini, Edoardo Merlini, Gianmarco Biagioni.
Editorialisti: Stefano Borgi, Giorgio Micheletti, Leonardo Vonci, Sandro Bennucci