Freitas: “Sportiello farà bene, Kalinic? Professionista serio e al momento non ci sono novità da ieri”

A margine della presentazione di Marco Sportiello, è intervenuto Carlos Freitas queste le sue parole:

Su Sportiello:

“Marco, ha dimostrato a tutti le potenzialità, è un portiere nel giro della nazionale e siamo convinti che possa far bene alla Fiorentina”.

Sulla formula di acquisto:

” E’ un prestito di 18 mesi con riscatto a meno di sei milioni”.

Sul mercato in uscita:

“Siamo preparati ad ogni tipologia di evenienza, sapendo che il calciomercato è aperto. La nuova realtà cinese presenta cifre importanti, quasi folli e noi siamo ci faremo trovare pronti”.

Su Kalinic:

” Dalle parole di Corvino di ieri sera alle 23.00 non ci sono delle novità. Inutile parlare di cifre, come ho detto non ci sono novità da ieri alle 23.00″.

Su come la pensa Kalinic:

“Noi abbiamo visto un comportamento esemplare per la Fiorentina, da il 100% e ha una professionalità incredibile. Non possiamo basarci sulle voci di mercato e finora la Fiorentina ha espresso il desiderio di mantenere la rosa attuale”.

Su più italiani con la maglia viola:

” Ci vogliono più italiani perché nessuna squadra può prescindere dalla sua realtà e se ci sono giocatori italiani da prendere ed altri giovani da promuovere in prima squadra siamo pronti”.