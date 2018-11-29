Parigi: "Io premiato per la bugia più grande "Sono della Juve", vi racconto il mio inno viola. Sabato..."

Di Gabriele Caldieron Il coniatore dell'inno viola, Narciso Parigi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:"Sabato speriamo di vincere, andrò al tirare un po' di sale... Il mio inno? Venne coniato...

Di Gabriele Caldieron

Il coniatore dell'inno viola, Narciso Parigi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:

"Sabato speriamo di vincere, andrò al tirare un po' di sale... Il mio inno? Venne coniato nel '54 e Pandolfini con i giocatori dell'Inter mi fecero il coro. Un giorno, all'Abetone vinsi il premio per la bugia più grande quando dissi: "Sono tifoso della Juventus".

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