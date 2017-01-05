Ag. Babacar: "A Gennaio resterà a Firenze. Prendere il posto a Kalinic è dura. La media gol..."

Il procuratore di Babacar, Bastianelli ha rilasciato dichiarazioni sul proprio assistito...

Il procuratore di Khouma El Babacar, Bastianelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Sportiva:

"Khouma ha voglia di giocare e i sette gol fatti fino ad ora confermano una media realizzativa super, siamo sulla media di Mauro Icardi. In questa finestra di mercato credo che resterà alla Fiorentina, ma vediamo cosa può succedere con Kalinic attirato dalla Cina. Ultimamente Babacar si è messo a completa disposizione dell'allenatore per i movimenti richiesti in fase offensiva, ma è ovvio che il modulo con una punta avendo davanti Kalinic un po' lo penalizza, non è semplice prendere il posto al giocatore croato. Quando hanno giocato insieme comunque hanno fatto bene e, secondo me, potrebbero giocare con continuità proprio alla Fiorentina".