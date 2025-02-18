Labaro Viola

Giudice Sportivo: Gosens salterà il Verona. Zanetti perde Bradaric, ammenda di 2000 euro per il Como

Come di consueto, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine dell'ultimo turno di campionato. Confermata la squalifica di Robin Gosens, che salterà la prossima gara contro l'Hellas Veron...

A cura di Luca Bellini Luca Bellini
18 febbraio 2025 16:59
Giudice Sportivo: Gosens salterà il Verona. Zanetti perde Bradaric, ammenda di 2000 euro per il Como - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Verona
Como
Condividi

Come di consueto, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine dell'ultimo turno di campionato. Confermata la squalifica di Robin Gosens, che salterà la prossima gara contro l'Hellas Verona al Bentegodi dopo l'ammonizione ricevuta nella gara contro il Como. Il terzino era diffidato. Per gli scaligeri, certificata anche l'assenza di Bradaric dopo l'ammonizione ricevuta a San Siro contro il Milan, infatti salterà la prossima impegno programmato contro la Fiorentina. Per quanto riguarda il Como, non manca l'ammenda di 2.000 euro per aver ritardato senza giustificazione di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok