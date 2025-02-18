Giudice Sportivo: Gosens salterà il Verona. Zanetti perde Bradaric, ammenda di 2000 euro per il Como
Come di consueto, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine dell'ultimo turno di campionato. Confermata la squalifica di Robin Gosens, che salterà la prossima gara contro l'Hellas Veron...
Come di consueto, arrivano i provvedimenti del Giudice Sportivo al termine dell'ultimo turno di campionato. Confermata la squalifica di Robin Gosens, che salterà la prossima gara contro l'Hellas Verona al Bentegodi dopo l'ammonizione ricevuta nella gara contro il Como. Il terzino era diffidato. Per gli scaligeri, certificata anche l'assenza di Bradaric dopo l'ammonizione ricevuta a San Siro contro il Milan, infatti salterà la prossima impegno programmato contro la Fiorentina. Per quanto riguarda il Como, non manca l'ammenda di 2.000 euro per aver ritardato senza giustificazione di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.