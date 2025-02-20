L'attaccante del Vikingur Vilhjálmsson: "Un sogno qualificarci contro il Panathinaikos e poi trovare la Fiorentina"

Il Vikingur potrebbe essere uno dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference League. Andando a scrutare numeri e statistiche, per essere più precisi, è una delle quattro squadre che potrebber...

Il Vikingur potrebbe essere uno dei prossimi avversari della Fiorentina in Conference League. Andando a scrutare numeri e statistiche, per essere più precisi, è una delle quattro squadre che potrebbero incrociare i viola negli ottavi di finale.

Però prima di tutto la formazione islandese dovrà passare il turno di play off contro il Panathinaikos. Stasera si gioca il ritorno di questa gara dopo che il Vikingur ha vinto in casa per 2-1. "Penso che non abbiamo davvero nulla da perdere, ha affermato in proposito l'attaccante, Matthías Vilhjálmsson. Vogliamo arrivare al prossimo turno, vogliamo essere aggressivi". Adesso vogliamo andare ancora più lontano, e continueremo ad andare avanti. E magari affrontare la Fiorentina e Gudmundsson nel prossimo turno (anche se Gud non sarà presente per la frattura a carico del passaggio sacro-coccige rimediata contro il Como ndr)”.

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