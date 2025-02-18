Amoruso: "Palladino è in confusione, con il Como ha sbagliato completamente la formazione"

L'ex difensore di Fiorentina, Bari e Rangers ha criticato fortemente il tecnico viola per lo schieramento di domenica

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha commentato la brutta gara di domenica contro il Como: "Palladino è entrato in un vortice di confusione assoluta perché ha fatto vendere tutti gli esterni, ma poi domenica ha messo una formazione che prevedeva due ali, quindi non ne vedo la logica. Mancava Kean e per sostituirlo ha messo tutti giocatori fuori ruolo perché Zaniolo non poteva fare il centravanti e Fagioli non è un trequartista. Folorunsho lo hai messo esterno destro senza motivo causando problemi a Dodo che non sapeva che fare. Non posso vedere i giocatori che, dopo 25 partite, si girano e vanno alla panchina per chiedere disposizioni, non lo accetto."

Sulla formazione: "Non appena ho letto la squadra di domenica, ero sicuro che avremmo perso perché non c'era logica in chi ha giocato. Doveva sostituire solo un giocatore e ha creato un gran disordine. Ho visto un centrocampo che andava a 2 all'ora e il Como ci ha aggrediti con una facilità estrema poi hai preso Fagioli per fare il regista e lo metti dietro la punta quando non ha il passo per farlo. Zaniolo non è un attaccante e non puoi pensare che faccia il Kean."

Sul successo con l'Inter: "Non do grandi meriti a Palladino perché non aveva altre scelte, aveva questi giocatori e doveva metterli come ha fatto. Non era possibile sbagliare perché, a livello numerico, era stretto. Il problema arriva quando hai le alternative e devi essere bravo a scegliere il modulo e la tattica ed in questo Palladino ha grandi difetti."