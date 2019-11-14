Dabo, Eysseric, Cristoforo: A Verona sarà il turno di uno dei tre desaparecidos?

di Luca Bellini Con le contemporanee squalifiche di Pulgar e Castrovilli, l'allenatore della Fiorentina Montella, a Verona si troverà d'incanto senza due pedine fondamentali del centrocampo viola. Mil...

di Luca Bellini

Con le contemporanee squalifiche di Pulgar e Castrovilli, l'allenatore della Fiorentina Montella, a Verona si troverà d'incanto senza due pedine fondamentali del centrocampo viola. Milan Badelj sarà l'unico titolare in campo.

Il gruppo dei centrocampisti da dove il mister dovrà attingere, è un gruppo di giocatori dimenticati, senza minutaggio, ad eccezione di Benassi, che in realtà a inizio campionato partiva come un titolarissimo, per poi essere relegato in panchina grazie all'esplosione di Gaetano Castrovilli.

Potrebbero uscire dal torpore i vari Dabo, Eysseric e Cristoforo per una chance. Non inseriamo Zurkowski nella lista dei dimenticati, perché il ragazzo meriterebbe un discorso a parte.

L'ex Toro Benassi sarà certo di una maglia da titolare, centrocampista con il vizio del gol, farà comodo con i suoi inserimenti.

Il problema sarà l'ultima maglia vacante, a chi assegnarla? Ci sono grosse perplessità a riguardo. Dei indizi ci fanno pensare che toccherà al polacco Zurkowski, ma non sono esclusi colpi di naftalina...

Si perché, proprio di un colpo di naftalina, si tratterebbe un eventuale impiego di uno dei tre desaparecidos sopracitati.

Ricordiamo che Dabo non è stato mai convocato, Eysseric vanta una convocazione, mentre Cristoforo è stato sempre presente nella lista dei convocati, ma non ha giocato neppure un minuto... Più desaparecidos di così...