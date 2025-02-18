Ludi (ds Como): "Grande vittoria contro la Fiorentina. Vogliamo dominare, non ci snaturiamo mai"

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove si è soffermato anche sulla vittoria ottenuta dai lariani contro la Fiorentina allo stadio Franchi...

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove si è soffermato anche sulla vittoria ottenuta dai lariani contro la Fiorentina allo stadio Franchi. Queste le parole del dirigente:

"Il motivo d’orgoglio più grande è che non ci snaturiamo mai, piuttosto speriamo sempre di dominare il gioco e fare una grande fase di possesso, e questo anche quando le cose non vanno come vorremmo. Siamo in un ottimo momento e credo che quella contro la Fiorentina sia stata una grande vittoria".