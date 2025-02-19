Per Colpani contusione al collo del piede, riposo assoluto. Tornerà a fine marzo contro l'Atalanta?

Andrea Colpani si è fatto male ancora, per lui altro infortunio contro il Como, nonostante abbia giocato solo un tempo

Brutte notizie per Andrea Colpani che ha riportato, nel corso della partita di domenica persa al Franchi contro il Como, «un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, già sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale». Il report medico della società non specifica i tempi di recupero, ma è un tipo di infortunio che andrà valutato anche giorno per giorno e risulta solitamente molto doloroso per il calciatore che dovrà avere pazienza. Possibile che Colpani possa rientrare dopo la prossima sosta del campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport