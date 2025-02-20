"Non riscatterei Gudmundsson, dà l'impressione di non voler stare alla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como. Una partita che ha visto il n...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como. Una partita che ha visto il numero 10 viola subentrare nella ripresa e lasciare il campo per infortunio: “Non riscatterei Gudmundsson perché non ha convinto e poi per come gioca Palladino non si saprebbe dove metterlo. A me dà l'impressione che non voglia stare qua. Va dentro senza avere lo sguardo giusto e perde tanti palloni. Poi ci sono anche tante variabili di cui tenere di conto”.