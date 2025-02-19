Chance tra i grandi per Leonardelli? TMW: “Modena sul portiere della Fiorentina per la prossima stagione”

Per la prossima stagione il Modena ha agito in anticipo, assicurandosi due giovani talenti che si stanno distinguendo con le loro rispettive squadre nel campionato Primavera. Stando quanto riportato d...

Per la prossima stagione il Modena ha agito in anticipo, assicurandosi due giovani talenti che si stanno distinguendo con le loro rispettive squadre nel campionato Primavera. Stando quanto riportato da TMW, per il centrocampo infatti il club ha prenotato Thomas Berenbruch dell’Inter, classe 2005, già cercato nel corso dell’ultima sessione invernale di mercato.

L’altro giocatore per cui il Modena si è mosso concretamente è Pietro Leonardelli, portiere della Fiorentina classe 2006 e già nel giro della nazionale italiana Under 18. In stagione Leonardelli, oltre a giocare nel campionato Primavera, è stato anche convocato in prima squadra. Sia per Berenbruch che per Leonardelli la formula discussa dalle società per il trasferimento sarà quella del prestito.

Oltre a giocare nel campionato Primavera, Leonardelli è stato convocato anche in prima squadra. Di recente l'estremo difensore è stato ai box per un lungo infortunio che però ha superato dopo un piccolo intervento chirurgico.