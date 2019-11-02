Contro il Milan capolista, le nostre ragazze cercheranno di riscattarsi dopo il ko subito in Supercoppa contro la Juventus
Di Luca Bellini Dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, le ragazze della Fiorentina Women's oggi, avranno l'occasione di rifarsi subito, in quello che si preannuncia il big match...
Di Luca Bellini
Dopo la bruciante sconfitta in Supercoppa contro la Juventus, le ragazze della Fiorentina Women's oggi, avranno l'occasione di rifarsi subito, in quello che si preannuncia il big match della 5° giornata.
Infatti oggi allo stadio Bozzi arriverà il Milan di Maurizio Ganz (ex giocatore della Fiorentina), capolista a punteggio pieno insieme alla Juventus con 12 punti. Le ragazze viola sono staccate di 3 punti, per colpa di quell'incredibile k.o. interno con la Roma.
Il calcio di inizio sarà alle ore 14.30. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta sul canale violachannel.
A fare il tifo per le ragazze viola ci sarà anche il patron Rocco Commisso, che ha fatto sapere agli interessa, di non voler mancare assolutamente a questo appuntamento molto importante. Forza ragazze, regalateci una gioia!