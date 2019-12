di Luca Bellini

Tre partite per rialzare la testa, la nuova Fiorentina targata Iachini, non potrà sbagliare già dalla trasferta di Bologna.

Solo il 29 Dicembre il nuovo allenatore gigliato dirigerà il primo allenamento, soltanto una settimana per preparare la partita contro i rossoblù di Mihajlovic. Si giocherà lunedì 6 Gennaio alle ore 12:30, sappiamo già che ci attenderà una battaglia.

I viola torneranno al Franchi domenica 12 Gennaio alle ore 15:00, per affrontare la SPAL dell’amico Semplici. Inutile e banale, ribadire che questa sarà una sorta di crocevia per la stagione della Fiorentina. Obbligatori saranno i tre punti in palio.

Poi arriverà la Coppa Italia, sempre al Franchi, mercoledì 15 Gennaio alle ore 15:00 (!), la Fiorentina si contenderà con la temibile Atalanta, l’accesso ai quarti di finale. La partita si disputerà in una gara secca. Sarebbe bello portare avanti il sogno della coppa, ma mister Iachini dovrà dare ovviamente priorità al campionato, visto la deficitaria classifica.

Le gare della Fiorentina saranno trasmesse in diretta TV:

BOLOGNA-FIORENTINA ▪︎ DAZN

FIORENTINA-SPAL ▪︎ SKY

FIORENTINA-ATALANTA ▪︎ RAI