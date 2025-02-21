Il Corriere contro la Juventus: "Nico Gonzalez sopravvalutato e Vlahovic strapagato alla Fiorentina"

Vlahovic e Nico Gonzalez sono costati alla Juventus 120 milioni di euro in totale. Ma i loro acquisti non hanno portato a nulla...

Il Corriere dello Sport questa mattina ha analizzato il flop delle squadre italiane in Europa ed ha parlato inevitabilmente della Juventus, uscita contro il PSV nei playoff di Champions League, questo quanto scrivono, tirando in ballo anche gli acquisti di Nico Gonzalez e di Vlahovic dalla Fiorentina:

"La società Juventus è distante. Destrutturata per usare un termine gastronomico. Dov’è l’orizzonte futuro nella gestione della Juventus? La NextGen è stata smantellata. Hanno speso una tombola per calciatori tremendamente sopravvalutati come Koopmeiners ma anche lo stesso Nico Gonzalez. Si sono impelagati nello strano affare Douglas Luiz. Per non parlare della vicenda Kolo Muani. Che tutto è tranne che un affare. È un’operazione ai limiti del vassallaggio. La riserva di lusso di un grande club europeo che viene parcheggiata in Italia per evitarne il deprezzamento. Il Psg ha trattato la Juventus come se fosse un club minore. Gli ha affidato in prestito secco il francese. La Juve non solo glielo valorizza (come sta avvenendo) ma gli paga pure il ricco stipendio. E manda in panchina un certo Vlahovic strapagato alla Fiorentina e a cui è stato concesso uno stipendio da 12 milioni netti come se fosse Benzema"