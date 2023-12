Bojinov esalta Italiano: “È il top player della Fiorentina, in futuro arriverà ancora più in alto”

Intervenuto PianetaSerieB.it, Valeri Bojinov ha vestito sia la maglia della Fiorentina, che quella del Parma, che domani si affronteranno in Coppa Italia: “Io penso che Italiano e Pecchia siano due grandissimi allenatori che fanno giocare molto bene le loro squadre. I top player delle due squadre sono i due allenatori? Esatto. Entrambe le squadre hanno dei buoni giocatori, ma non dimentichiamo che dietro una grande squadra c’è sempre un grande allenatore. Italiano e Pecchia sono due bravi allenatori che allenano due grandi squadre e sono sicuro che in futuro arriveranno ancora più in alto”.