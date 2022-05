Bojinov rivela: “Prandelli non mi fece giocare, si parlava di Inter. All’incontro con Della Valle ero furioso”

Valery Bojinov, giocatore della Fiorentina nella stagione 2004/2005 e nella stagione 2005/2006, ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Con il tempo mi sono accorto che i ruoli vanno rispettati, tornassi indietro cambierei tante cose, io da ragazzo quando giocavo mi arrabbiavo spesso senza motivo. Alla Fiorentina ho litigato con Prandelli perché mi aveva provato per tutta la settimana come titolare prima della partita di Perugia contro il Chievo, poi non mi ha fatto giocare perché girava voce che io potessi andare all’Inter, mi sono arrabbiato tanto. Quando ho incontrato Della Valle ho reagito come non avrei dovuto. Ho sbagliato e lo so. In quella Fiorentina ricordo Toni, in allenamento giocavamo sempre contro, lui non segnava mai, la domenica in partita faceva sempre gol. Eravamo un grande gruppo”

