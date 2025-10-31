L'arbitro di Fiorentina-Lecce sarà Rapuano: con lui i viola non hanno mai perso in casa

Rapuano arbitro del match Fiorentina-Lecce

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 10° giornata di Serie A in programma questo weekend. La Fiorentina ospiterà il Lecce domenica alle 15:00 e a dirigere la gara sarà Antonio Rapuano.

Il fischietto della sezione di Rimini sarà affiancato da Palermo e Barone, mentre come quarto uomo ci sarà Ayroldi. In sala VAR troveremo Massa, aiutato dall'assistente Maresca.

I precedenti di Rapuano con la Fiorentina

Sono sei i precedenti di Rapuano con la Fiorentina e in linea di massima sorridono ai viola. Il bilancio, infatti, è di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, ma in casa con il fischietto di Rimini la Fiorentina ha sempre vinto.