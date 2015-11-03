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Notizie Antonio Rapuano Fiorentina

L'arbitro di Fiorentina-Lecce sarà Rapuano: con lui i viola non hanno mai perso in casa

31 ottobre 2025 13:25

L'arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol

06 dicembre 2023 12:52

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