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Notizie Antonio Rapuano Fiorentina
L'arbitro di Fiorentina-Lecce sarà Rapuano: con lui i viola non hanno mai perso in casa
31 ottobre 2025 13:25
L'arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol
06 dicembre 2023 12:52
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