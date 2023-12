L’arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol

È Antonio Rapuano l’arbitro designato a dirigere la gara di Serie A, valida per la 15ª giornata, Roma-Fiorentina (domenica 10 dicembre ore 20:45).

Due direzioni in A per Rapuano con la Fiorentina, vincente in entrambe le circostanze senza subire gol (Fiorentina-Cagliari 3-0 del 24 ottobre 2021 e Fiorentina-Hellas Verona 2-0 del 18 settembre 2022). 4 il conto dei cartellini gialli, 0 le espulsioni.

Sono 2 i rigori concessi a favore della Fiorentina da parte di Rapuano, con Biraghi che ne ha segnato solo uno, sbagliando l’altro.

