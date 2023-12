Frey: “Fiorentina tornerà tra le prime 4. Italiano è moderno, ha giocato nel Verona di Prandelli”

Per un ex rimasto nei cuori dei tifosi del Parma, Fabio Pecchia è il tecnico ideale per questo club. Lo dice Sebastian Frey, portiere che in città ha lasciato un buon ricordo. A La Gazzetta di Parma, a margine della sfida con la Fiorentina in Coppa Italia, il francese (protagonista anche a Firenze) si concentra sul Parma attuale e sul suo allenatore: “Lo conosco bene: a Cremona ha allenato mio figlio. Mi piace la sua idea di calcio, così come l’atteggiamento propositivo delle sue squadre“.

Sulla sfida di stasera: “La Fiorentina sta crescendo: diamole un po’ di tempo e vedrete che tornerà fra le prime quattro. Vincenzo Italiano è un allenatore moderno: non è un caso che abbia giocato nel Verona di Prandelli. C’ero anch’io. Nel periodo di Parma, soprattutto, lo ricordo come un tecnico all’avanguardia, tatticamente avanti: uno dei più preparati in assoluto in Italia. Prandelli ci faceva già lavorare già sulle ripartenze dal basso. Ed eravamo solo nel 2002…“. Lo riporta ForzaParma.it

L’OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA SULL’ESULTANZA DI SOTTIL