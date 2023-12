Ferrara: “Non mi è piaciuto il gesto di Sottil, non puoi zittire dopo aver sbagliato tante partite”

Il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

Tutti i presidenti della Fiorentina degli ultimi anni hanno avuto delle persone di fiducia al loro fianco, Luciano Luna per Cecchi Gori, Cognigni per i Della Valle e Barone per Commisso. Adesso contano solo i risultati, l’obiettivo della Fiorentina deve essere andare in Europa League. A Italiano in questi 3 anni gli sono stati creati dei problemi, da quando gli hanno tolto Vlahovic a gennaio senza mai sostituirlo degnamente con sostituti all’altezza. Per cercare i gol ha anche cambiato sistema di gioco e modo di attaccare, arriveranno grandi risultati quando arriverà un grande attaccante e quando verrà preso anche un grande difensore per aumentare la qualità della difesa. Io sosterrò sempre Italiano. Il gesto Sottil? Non mi è piaciuto, ha segnato un gol contro la Salernitana dopo che ha sbagliato tante partite e non si può permettere di zittire il pubblico, è una cosa che non capisco

LE PAROLE DI ITALIANO ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-PARMA