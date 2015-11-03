Labaro Viola

Notizie Designazione Arbitrale Fiorentina

Fiorentina-Celje sarà arbitrata dal Portoghese Joao Pinheiro, ha arbitrato anche la Champions League

15 aprile 2025 11:32

Maresca arbitrerà Fiorentina-Milan. Quest'anno ha arbitrato la vittoria per 2-1 contro il Bologna

27 marzo 2024 13:16

Il fischietto di Fiorentina-Torino sarà La Penna. Ha arbitrato la vittoria dei Viola a Napoli in questa stagione

27 dicembre 2023 18:53

L'arbitro di Roma-Fiorentina sarà Rapuano. Precedenti sorridono ai Viola: 2 vittorie su 2 senza subire gol

06 dicembre 2023 12:52

L'arbitro di Fiorentina-Cukaricki sarà Theouli. Il fischietto cipriota ha già arbitrato in Champions in stagione

24 ottobre 2023 13:01

Mazzoleni al VAR e Dionisi in campo, questa la designazione per Fiorentina-Torino

19 gennaio 2023 12:52

Designazione arbitrale, sarà Irrati a dirigere Bologna-Fiorentina. Al var Di Paolo e Liberti

03 dicembre 2021 13:48

Designazione arbitrale, sarà Simone Sozza a dirigere Juventus-Fiorentina. Al Var Di Paolo e Baccini

03 novembre 2021 22:30

Designazione arbitrale, sarà Antonio Giua a dirigere Fiorentina-Spezia. Chiffi e Volpi al Var

29 ottobre 2021 12:50

Designazione arbitrale, Ghersini dirigerà Udinese-Fiorentina. Al Var ci saranno Pairetto e Tolfo

24 settembre 2021 21:59

Sarà Mariani a dirigere la gara contro il Torino. Al Var ci saranno Irrati e Volpi

25 agosto 2021 14:14

Sarà Di Bello a dirigere la gara contro il Torino. Banti e Di Iorio al Var. I precedenti

28 gennaio 2021 14:28

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