Maresca arbitrerà Fiorentina-Milan. Quest'anno ha arbitrato la vittoria per 2-1 contro il Bologna

L'unico precedente dei viola in questa stagione con l'arbitro partenopeo è positivo: Fiorentina-Bologna 2-1

La Lega Serie A ha reso noti gli arbitri per la 30esima giornata. Tra le gare del weekend spicca Fiorentina-Milan, match in programma sabato sera alle 20.45. La sfida sarà arbitrata da Fabio Maresca della sezione di Napoli; a coadiuvarlo gli assistenti Passeri e Costanzo. Il quarto uomo sarà Ayroldi, Di Paolo e Guida rispettivamente Var e Avar.

L'unico precedente in questa stagione risale al 12 novembre 2023 dove la Fiorentina riuscì a battere il Bologna grazie alle reti di Bonaventura e Nico Gonzalez, che rispose al pareggio che arrivò alla fine del primo tempo, su calcio di rigore di Joshua Zirkzee.

CORRIERE DELLO SPORT: “BARONE INCONTRÒ L’AGENTE DI ZANIOLO. COMMISSO VUOLE REGALARLO A FIRENZE”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-barone-incontro-lagente-di-zaniolo-commisso-vuole-regalarlo-a-firenze/246740/