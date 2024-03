Corriere dello Sport: “Barone incontrò l’agente di Zaniolo. Commisso vuole regalarlo a Firenze”

Il Corriere dello Sport riporta dell’interesse della Fiorentina per l’attaccante ex Roma. Zaniolo infatti, sarebbe l’ultima idea in casa Fiorentina per rinforzare l’attacco. Un regalo di Joe Barone, che giorni fa, incontrò Claudio Vigorelli, procuratore del giocatore dell’Aston Villa. L’ex romanista la scorsa estate si è trasferito a Birmingham ma a fine stagione è destinato a tornare in Turchia: l’Aston Villa l’ha preso in prestito oneroso dal Galatasaray per 3,5 milioni, con un obbligo (da 27 milioni) che scatterebbe al raggiungimento dell’80% di minuti giocati in stagione da Zaniolo.

Un traguardo già impossibile da tagliare: senza obbligo, l’Aston Villa lo lascerà andare. A quel punto, la Fiorentina dovrà trattare con il Galatasaray, ma Commisso sembra davvero intenzionato a regalare a Firenze questo colpo. La Fiorentina può garantire a Zaniolo di tornare in A e di tornare con un ruolo da protagonista. L’ingaggio (4 milioni netti) non sarebbe ostacolo semplice.

