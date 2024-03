Dal Viola Park, Kouamé e Castrovilli scaldano i motori. Individuale per Christensen, Milenkovic in gruppo

Riprendono gli allenamenti della Fiorentina dopo due giorni di pausa, si torna in campo per preparare la partita contro il Milan. Milenkovic è tornato dagli impegni con la sua nazionale, allenandosi regolarmente in gruppo. Castrovilli è sempre più coinvolto nelle dinamiche di squadra e finalmente potrebbe ritrovare spazio, mettendosi a disposizione di Vincenzo Italiano. Il centrocampista, ex numero 10, potrebbe accumulare minutaggio per dare il suo contributo in questo sprint finale. Individuale per Christensen, che ancora subisce gli strascichi dell’operazione al menisco. In dubbio la sua convocazione per la partita contro i rossoneri. Kouamé potrebbe tornare in campo: l’ivoriano, superata la malattia contratta in Coppa d’Africa, scalda i motori per subentrare a partita in corso. Difficile vederlo in campo dal 1′ minuto. Inoltre, come riporta Radio Bruno durante il Pentasport, la squadra e lo staff viola ha seguito in streaming il funerale del direttore generale Joe Barone.

