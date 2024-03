Su Italiano non solo club di Serie A, Canovi rivela: “Potrebbero arrivare offerte dall’estero per lui”

L’operatore di mercato, Dario Canovi, è intervenuto alla Radio Sportiva, dove ha parlato della situazione contrattuale di Vincenzo Italiano. Le sue parole sul futuro dell’allenatore viola:

“Gli allenatori italiani hanno buona reputazione all’estero. Questo di certo non esclude che allenatori come Vincenzo Italiano possano ricevere delle offerte da parte di club stranieri. Ha un anno di contratto ancora, ma lui non è nuovo a partenze prima del termine del suo contratto. Basti pensare quando dallo Spezia è passato alla Fiorentina”.

MONTI: “ITALIANO ANDRÀ VIA, SI È ALLONTANATO DOPO GENNAIO E ORA VUOLE CHIUDERE IL CERCHIO CON UN TROFEO A FIRENZE”