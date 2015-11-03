Notizie Canovi Fiorentina

Canovi: "Alla Fiorentina quest'anno va tutto male, la squadra non gioca e rischia di retrocedere"
10 febbraio 2026 18:14
Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”
19 agosto 2025 23:16
Canovi: “Rinnovo di Palladino è una mossa intelligente, di calcio vero. Manda un segnale ai giocatori"
08 maggio 2025 14:50
Su Italiano non solo club di Serie A, Canovi rivela: "Potrebbero arrivare offerte dall'estero per lui"
26 marzo 2024 21:53
Canovi rivela: "Avevo ottenuto il mandato di vendere Dodò, sarebbe dovuta andare all'Inter"
28 aprile 2023 13:51
Canovi: "I migliori della Fiorentina li ha presi Corvino. I viola hanno fatto una figuraccia con Vlahovic"
31 gennaio 2022 13:20
"Commisso fa la guerra agli agenti perchè gli brucia per Vlahovic. Non sa di cosa si parla"
29 dicembre 2021 13:21
Canovi: "Commisso? Ama la Fiorentina. È un presidente appassionato che combatte il sistema, non come gli altri"
27 agosto 2021 15:11
Canovi: "La dirigenza della Fiorentina non è all'altezza per investire i 75 mln che arriverebbero da Vlahovic"
19 agosto 2021 09:07
Canovi: "Commisso non può lamentarsi di un sistema, se anche lui ne usufruisce"
03 luglio 2021 10:05
Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"
17 giugno 2021 11:53
Canovi: "La Fiorentina è la grande delusione. Commisso non è riuscito a dare organizzazione"
04 gennaio 2021 16:25
Canovi: "Pradè ha costruito male la squadra. Chiesa lo avrei ceduto in estate per ricostruire tutta la Fiorentina"
28 dicembre 2019 18:37
Canovi: "Il miglior acquisto viola? Aver tenuto Chiesa e Simeone. Federico diventerà top player"
06 luglio 2018 16:50
Canovi: "A Firenze rivoluzione in corso. Squadra indebolita: o si crede in Corvino o si spera in Pioli"
29 luglio 2017 17:07
Canovi: "Bernardeschi pronto per la Juve. Difficile spiegare la fuga di massa dei giocatori: club, tifosi e città sono fantastici"
05 luglio 2017 13:56
Canovi: "Milan, che mercato! André Silva attaccante atipico, lui e Kalinic possono coesistere"
13 giugno 2017 21:34
Canovi: "Viola, prendi Augustin, sembra il primo Kluivert"
27 aprile 2017 15:01
Canovi: "La Samp ha rifiutato 15 milioni dalla viola per Schick"
05 aprile 2017 15:15
Canovi: "La clausola da 50 milioni non blinda Kalinic in viola"
15 dicembre 2016 15:55
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