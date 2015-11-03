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Notizie Canovi Fiorentina

Canovi: "Alla Fiorentina quest'anno va tutto male, la squadra non gioca e rischia di retrocedere"

10 febbraio 2026 18:14

Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”

19 agosto 2025 23:16

Canovi: “Rinnovo di Palladino è una mossa intelligente, di calcio vero. Manda un segnale ai giocatori"

08 maggio 2025 14:50

Su Italiano non solo club di Serie A, Canovi rivela: "Potrebbero arrivare offerte dall'estero per lui"

26 marzo 2024 21:53

Canovi rivela: "Avevo ottenuto il mandato di vendere Dodò, sarebbe dovuta andare all'Inter"

28 aprile 2023 13:51

Canovi: "I migliori della Fiorentina li ha presi Corvino. I viola hanno fatto una figuraccia con Vlahovic"

31 gennaio 2022 13:20

"Commisso fa la guerra agli agenti perchè gli brucia per Vlahovic. Non sa di cosa si parla"

29 dicembre 2021 13:21

Canovi: "Commisso? Ama la Fiorentina. È un presidente appassionato che combatte il sistema, non come gli altri"

27 agosto 2021 15:11

Canovi: "La dirigenza della Fiorentina non è all'altezza per investire i 75 mln che arriverebbero da Vlahovic"

19 agosto 2021 09:07

Canovi: "Commisso non può lamentarsi di un sistema, se anche lui ne usufruisce"

03 luglio 2021 10:05

Canovi: "Ranieri alla Fiorentina? Non so se accetterebbe visto l'ambiente. Idem Mazzarri"

17 giugno 2021 11:53

Canovi: "La Fiorentina è la grande delusione. Commisso non è riuscito a dare organizzazione"

04 gennaio 2021 16:25

Canovi: "Pradè ha costruito male la squadra. Chiesa lo avrei ceduto in estate per ricostruire tutta la Fiorentina"

28 dicembre 2019 18:37

Canovi: "Il miglior acquisto viola? Aver tenuto Chiesa e Simeone. Federico diventerà top player"

06 luglio 2018 16:50

Canovi: "A Firenze rivoluzione in corso. Squadra indebolita: o si crede in Corvino o si spera in Pioli"

29 luglio 2017 17:07

Canovi: "Bernardeschi pronto per la Juve. Difficile spiegare la fuga di massa dei giocatori: club, tifosi e città sono fantastici"

05 luglio 2017 13:56

Canovi: "Milan, che mercato! André Silva attaccante atipico, lui e Kalinic possono coesistere"

13 giugno 2017 21:34

Canovi: "Viola, prendi Augustin, sembra il primo Kluivert"

27 aprile 2017 15:01

Canovi: "La Samp ha rifiutato 15 milioni dalla viola per Schick"

05 aprile 2017 15:15

Canovi: "La clausola da 50 milioni non blinda Kalinic in viola"

15 dicembre 2016 15:55

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