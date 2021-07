Canovi: “Commisso non può lamentarsi di un sistema, se anche lui ne usufruisce”

Dario Canovi, esperto operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per rilasciare un’intervista nella quale ha espresso la sua opinione sulla vicenda Gattuso-Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Se prendi Gattuso sai che c’è Mendes e sai come lavora: allora mi viene da dire, cercati un altro allenatore. Tu accetti certe logiche di mercato che sono illogiche e economicamente controproducenti ma non ti puoi lamentare se in altri casi le hai usate anche tu. Non ce l’ho con Commisso ma io credo, allargando il discorso, che siamo in un sistema in cui sono i presidenti che vogliono che certi agenti abbiano il pallino in mano. Una volta l’agente era il rappresentante di un calciatore: si sedeva e parlava del suo giocatore, mentre ora ci si rivolge all’agente anche per fare operazioni di un giocatore di un altro agente. Perché? Lo fanno in tanti, anche la Fiorentina. Quando Commisso dice che Mendes rappresenta più parti, il Patron Viola protesti sul regolamento. Io posso essere rappresentante della squadra che vende e che acquista e anche rappresentante del giocatore: legalmente è possibile. Se la deve prendere col regolamento, protesti col presidente federale. Nessuno però per ora ha protestato su questo. Perché? Allora il sistema va bene a tutti? Non sono riuscito a dare una risposta provata. C’è evidentemente interesse anche di qualcuno del club a fare così. Commisso comunque in due anni le avrà viste queste cose. Non può protestare nei confronti del sistema se anche lui ne usufruisce”.

