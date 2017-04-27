Canovi: "Viola, prendi Augustin, sembra il primo Kluivert"

L'agente Fifa Alessandro Canovi ha parlato a Radio Blu di Jean Kevin Augustin, attaccante del PSG, in prospettiva Fiorentina. "Premetto che non è un mio assistito, quindi ne parlo senza interesse. E’...

L'agente Fifa Alessandro Canovi ha parlato a Radio Blu di Jean Kevin Augustin, attaccante del PSG, in prospettiva Fiorentina. "Premetto che non è un mio assistito, quindi ne parlo senza interesse. E’ un ottimo giocatore, ha 19 anni e grandi potenzialità. L’anno scorso è stato protagonista nella Francia Under 19 che asfaltò l’Italia all’Europeo, nel PSG non trova spazio perchè parliamo di una delle prime 3-4 squadre al mondo a livello di campioni in rosa. Augustin è forte ma ha bisogno di giocare, poi bisogna capire la formula perchè non credo alla Fiorentina possa andare bene un prestito secco. Se vogliamo fare un paragone mi ricorda il primo Kluivert, su giocatori così scommetterei ad occhi chiusi. Magari non partirebbe da titolare nella Fiorentina, ma ha potenzialità enormi e potrebbe imporsi come ad esempio ha fatto Schick nella Sampdoria in questa stagione”.