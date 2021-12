“Commisso fa la guerra agli agenti perchè gli brucia per Vlahovic. Non sa di cosa si parla”

Questo il pensiero del procuratore Dario Canovi su Tmw Radio riguardo alla guerra che sta portando avanti Commisso per quanto riguarda la riforma del mondo dei procuratori:

“Su alcune sono anche d’accordo, su altre ho i miei dubbi. Mi chiedo chi le abbia studiate. Sul parametro zero mi chiedo, la Fiorentina vuole il vincolo a vita? Il rapporto tra società e calciatore è solo contrattuale. E’ un rapporto libero questo, per questo mi chiedo chi abbia pensato queste regole. Non si possono avere poi contratti di più di cinque anni. Sanno che esiste una legge in tal senso. Prima di scrivere certe cose, bisognerebbe conoscere quello di cui si parla. Commisso racconta favole, cose che non saranno mai realizzate. La Fifa è da più di un anno che vuole creare un regolamento che riguarda gli agenti, ma i più grandi hanno minacciato una causa e il regolamento non è uscito. Anche quello ha previsto un limite alle commissioni. Ma le stesse società non vogliono applicarla. Commisso sta facendo questa guerra perché il caso Vlahovic gli è indigesto”.

