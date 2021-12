La Stampa insiste: “La Juve vuole cedere Kulusevski per finanziare il colpo Vlahovic”

La Juventus sta continuando a seguire Dusan Vlahovic, è comunque difficile una trattativa per portare il serbo a Torino, ancor più a gennaio. I bianconeri hanno problemi finanziari. La Juventus sta pensando di cedere Dejan Kulusevski, non mancano pretendenti per il calciatore svedese, e Cherubini sta pensando di mandarlo via per finanziare il colpo in attacco. I nomi sul taccuino? Sono quelli di Vlahovic e di Scamacca. Lo scrive La Stampa.

