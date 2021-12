Terzic: “Dopo l’1-1 a Verona siamo corsi a consolare Vlahovic, ci teneva tanto a quel record”

Il terzino della Fiorentina, Aleksa Terzic, ha parlato al Telegraf della sua avventura in maglia viola: “Italiano mi ha detto che la mia occasione sarebbe arrivata, ed è successo davvero. L’ho sfruttata nel miglior modo possibile. Sono entrato già diverse volte falla panchina, in Italia è molto difficile essere un titolare. Biraghi? Difficile giocare nel suo stesso ruolo. Il mio assist contro il Verona? In quel momento pensavo solo al risultato e alla voglia di ribaltarlo. Quando ho fatto l’assist tutti mi sono corsi incontro come se avessi segnato una rete. Dall’altra parte però sono molto dispiaciuto per Vlahovic, non ha ottenuto quello che voleva veramente. Gli ho detto che avrebbe sicuramente battuto il record, ha dato il massimo e a fine gara l’abbiamo tutti confortato. Ha grande voglia. È un peccato che quel gol non sia arrivato. Siamo una bella famiglia, andiamo tutti d’accordo”.

