Scarafoni sicuro: “Vlahovic via da Firenze? Problemi creati dall’agente, gli manca personalità”

Lorenzo Scarafoni, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio su Dusan Vlahovic, il futuro del serbo è lontano da Firenze e dunque dalla Fiorentina, ma non si conosce ancora la sua prossima destinazione: “Dusan via da Firenze? Sia lui che Insigne credo siano gestiti in malo modo. Non hanno la personalità che avevano i calciatori ai miei tempi. Credo che i problemi li creino i procuratori, perché i due forse vorrebbero rimanere”.

