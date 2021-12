L’Empoli non rispetta l’indice di liquidità: stop al mercato in entrata senza uscite

L’Empoli è nella lista dei sei club (insieme a Bologna, Cagliari, Genoa, Lazio e Sassuolo) che non seguono le regole della Lega, in sostanza quest’indice di liquidità indica che non si possono acquistare nuovi giocatori, solo con un’operazione in uscita potrà farne un’altra in entrata o aumentando il capitale sociale. È dunque una limitazione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

