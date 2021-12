CorSport, Agustin Alvarez, la Fiorentina vuole bruciare la concorrenza e prenderlo subito

Tra i giovani in lizza per raccogliere tra pochi mesi l’eredità di Dusan Vlahovic, c’è sempre Agustin Alvarez Martinez del Penarol. Tra le idee al vaglio spicca anche quella di anticipare l’investimento in questa finestra di mercato. Il giocatore resterebbe in Uruguay in prestito fino al termine della stagione continuando a macinare reti come fatto nel 2021 che si sta per chiudere. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, TAMPONI DRIVE-IN PER LA FIORENTINA, OBIETTIVO EVITARE CONTATTI. TORREIRÀ ARRIVERÀ PIÙ TARDI