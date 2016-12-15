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Canovi: "La clausola da 50 milioni non blinda Kalinic in viola"

Il super procuratore Dario Canovi ha parlato a Lady Radio anche della clausola rescissoria da 50 milioni che è stata inserita nel contratto di Nikola Kalinic: 'Se Nikola continua così la clausola da 5...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2016 15:55
Canovi: "La clausola da 50 milioni non blinda Kalinic in viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il super procuratore Dario Canovi ha parlato a Lady Radio anche della clausola rescissoria da 50 milioni che è stata inserita nel contratto di Nikola Kalinic: 'Se Nikola continua così la clausola da 50 milioni non lo blinda perché ora gli attaccanti centrali bravi non ce ne sono tanti a giro. Quella che ha inserito la Fiorentina non è una cifra proibitiva'.

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