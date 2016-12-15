Canovi: "La clausola da 50 milioni non blinda Kalinic in viola"

Il super procuratore Dario Canovi ha parlato a Lady Radio anche della clausola rescissoria da 50 milioni che è stata inserita nel contratto di Nikola Kalinic: 'Se Nikola continua così la clausola da 5...

Il super procuratore Dario Canovi ha parlato a Lady Radio anche della clausola rescissoria da 50 milioni che è stata inserita nel contratto di Nikola Kalinic: 'Se Nikola continua così la clausola da 50 milioni non lo blinda perché ora gli attaccanti centrali bravi non ce ne sono tanti a giro. Quella che ha inserito la Fiorentina non è una cifra proibitiva'.