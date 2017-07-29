Canovi: "A Firenze rivoluzione in corso. Squadra indebolita: o si crede in Corvino o si spera in Pioli"

L'agente FIFA Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “La situazione in casa Fiorentina è difficile, non penso che arriveranno giocatori all’altezza di quelli che se ne sono andati. Sta a...

A cura di Redazione Labaroviola 29 luglio 2017 17:07

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