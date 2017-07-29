Canovi: "A Firenze rivoluzione in corso. Squadra indebolita: o si crede in Corvino o si spera in Pioli"
L'agente FIFA Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “La situazione in casa Fiorentina è difficile, non penso che arriveranno giocatori all’altezza di quelli che se ne sono andati. Sta a...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 17:07
L'agente FIFA Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: “La situazione in casa Fiorentina è difficile, non penso che arriveranno giocatori all’altezza di quelli che se ne sono andati. Sta avvenendo una rivoluzione: o si ha fiducia in Corvino, che negli anni ha dimostrato la sua bravura, oppure bisogna vedere che cosa riuscirà a fare Pioli con quello che gli verrà consegnato tra le mani. In questo momento la squadra è sicuramente indebolita rispetto agli scorsi anni”.