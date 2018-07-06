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Canovi: "Il miglior acquisto viola? Aver tenuto Chiesa e Simeone. Federico diventerà top player"

Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato del mercato viola ai microfoni di Lady Radio: "Il miglior affare di mercato la Fiorentina lo ha già fatto, trattenendo in maglia viola Chiesa e Simeone. Non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2018 16:50
Canovi: "Il miglior acquisto viola? Aver tenuto Chiesa e Simeone. Federico diventerà top player" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato del mercato viola ai microfoni di Lady Radio: "Il miglior affare di mercato la Fiorentina lo ha già fatto, trattenendo in maglia viola Chiesa e Simeone. Non era facile resistere alle lusinghe, ma significa che la società vuole fare una squadra importante. Chiesa, poi, è destinato a diventare una stella del calcio internazionale di qui a breve".

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