Canovi: "Il miglior acquisto viola? Aver tenuto Chiesa e Simeone. Federico diventerà top player"

Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato del mercato viola ai microfoni di Lady Radio: "Il miglior affare di mercato la Fiorentina lo ha già fatto, trattenendo in maglia viola Chiesa e Simeone. Non...

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2018 16:50

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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