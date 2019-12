Queste le parole rilasciate da Dario Canovi a Lady Radio: “La Fiorentina è carente soprattuto in attacco, stimo Pradè ma quest’anno la squadra non è stata ben costruita. Il Milan dopo l’arrivo di Ibra venderà Piatek, non penso che la Spal si privi di Petagna, Zaza mi sembra la soluzione più possibile. Corvino-Pradè hanno determinate amicizie. Fare determinati affari con Della Valle era più difficile, era un po’ più dura per certi procuratori fare affari redditizi negli ultimi tempi dell’era Della Valle. Si vociferava il loro voler vendere la società quindi molti agenti preferivano mandare altrove i loro assistiti. Pedro difficile cederlo in Italia, credo possa andare in prestito in Brasile o in Portogallo. Difficile che Chiesa se ne vada a gennaio, se un giocatore però vuole andar via io sono per la cessione sennò poi il valore diminuisce. La Fiorentina ha avuto per lui offerte importanti in estate ma con quei soldi si poteva ricostruire tutta la squadra”.