Piccoli, Kean e Dzeko tutti con Lucci: “Sarebbe un imbarazzo portarli insieme alla Fiorentina”

Canovi analizza l'attacco viola: Kean sarà decisivo, Dzeko utile solo a partita in corso, mentre su Piccoli pesa il legame con Lucci

Dario Canovi, agente di lungo corso, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare la situazione in casa Fiorentina e, in particolare, il reparto offensivo.

“Molto dipenderà da come giocherà Kean, se giocherà sempre come l’anno scorso sarà una buona Fiorentina. Per ora sul mercato i viola non hanno fatto molto, hanno qualche carenza in attacco, ma anche in difesa”, ha detto Canovi.

Su Edin Dzeko, l’agente ha commentato con realismo:

“Pur riconoscendogli tutta la classe che ha, dico che l’età ha delle esigenze. A 40 anni giocatori in grado di giocare a certi livelli non li ricordo, se non Toninho Cerezo. Ovviamente per i portieri è diverso. Dzeko credo possa giocare negli ultimi minuti, non credo possa giocare 50 gare”.

Tra i nomi accostati alla Fiorentina c’è anche Lorenzo Piccoli, che ha lo stesso agente sia di Dzeko che di Kean, ovvero Alessandro Lucci. Una concentrazione di assistiti che per Canovi non è affatto semplice da gestire:

“Per me sarebbe di grande imbarazzo perché ogni partita uno o due dovrebbero star fuori..Se Pioli giocasse sempre a due punte il problema sarebbe minore. A me Piccoli comunque piace, non so darne una valutazione economica però dati i rapporti tra Pradè e Lucci magari l’agente farà di tutto per abbassare il prezzo”.

Infine, una riflessione sul mercato del Milan e sulla gestione degli esuberi:

“Li aveva acquistati a cifre importanti, per questo li sta vendendo a cifre importanti appunto. Tare è capace ma non voglio fare confronti. Anche Goretti è stato un mio giocatore, in A ha iniziato da poco e diamogli il tempo per crescere. Gli esuberi sono sempre difficili da piazzare per tutte le società”.