Canovi: "La Samp ha rifiutato 15 milioni dalla viola per Schick"

L'agente Dario Canovi ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Spalletti? Andrà via da Roma perché più di questo non può fare. Dal punto di vista economico i giallorossi sono troppo indietro rispetto a...

L'agente Dario Canovi ha parlato di Fiorentina a Radio Blu: "Spalletti? Andrà via da Roma perché più di questo non può fare. Dal punto di vista economico i giallorossi sono troppo indietro rispetto a Juve e Inter, finché non si sblocca la questione stadio è tutto in stand by. A Spalletti consiglierei la Fiorentina, è la squadra che gli può consentire di fare bene. Come allenatore è uno dei migliori in circolazione, ha fatto grandi cose riuscendo a migliorare giocatori mediocri che la società gli aveva messo a disposizione come Rudiger, Fazio e Juan Jesus. Il fascino di Firenze potrebbe fare la differenza, a meno che non arrivi un grande club inglese o il Psg che sbaraglino la concorrenza viola”.

E ancora, su Patrik Schick: "Tante squadre in estate lo hanno rifiutato perché non lo ritenevano pronto, ma è un fenomeno che può diventare tra i cinque migliori nei prossimi 2-3 anni. La Sampdoria ha rifiutato un’offerta da 15 milioni per il ragazzo, ha una clausola da 25 e la Sampdoria vorrebbe inserire una clausola più alta perché vale già molto di più".