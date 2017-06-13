Canovi: "Milan, che mercato! André Silva attaccante atipico, lui e Kalinic possono coesistere"

L'agente Fifa Simone Canovi, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb ed ha parlato soprattutto dello scoppiettante mercato in entrata del Milan, ma con qualche spunto interessante anche l...

L'agente Fifa Simone Canovi, è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb ed ha parlato soprattutto dello scoppiettante mercato in entrata del Milan, ma con qualche spunto interessante anche legato alla Fiorentina. Queste le dichiarazioni del procuratore: "Credo che fosse una delle squadre che doveva migliorarsi di più. Almeno due colpi li trovo più che ottimi: Andre Silva e Kessie. Che tipo di giocatore è Andre Silva? Non è facile fare un paragone, è un attaccante atipico, sa fare reparto da solo e giocare allo stesso tempo con la squadra. Tipo Kalinic, ma ancora più forte. Sull'interesse del Milan per l'attaccante croato? Possono tranquillamente giocare insieme o alternarsi, soprattutto in considerazione del fatto che il Milan il prossimo anno avrà anche l'Europa".