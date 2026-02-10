Canovi: "Alla Fiorentina quest'anno va tutto male, la squadra non gioca e rischia di retrocedere"

Dario Canovi, decano degli operatori di calciomercato in Italia, ha commentato la situazione della Fiorentina

Il decano dei procuratori e operatori di mercato Dario Canovi ha parlato a TMW di Fiorentina e delle squadre immischiate nella lotta salvezza.

Sulla squadra di Vanoli: "Ci sono dei campionati in cui le cose sono segnate. Quest'anno alla Fiorentina va davvero tutto male, compresa la morte di Commisso. Non è una stagione positiva. E poi gioca male”.

Aggiunge: "Questa Fiorentina rischia di retrocedere. Non è abituata alla salvezza, mentre squadre come Lecce, Cremonese e Parma lo sono".